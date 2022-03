Juventus su Luis Alberto, scambio con Rovella?

La Juventus vorrebbe puntare fortissima su Luis Alberto della Lazio, si fa avanti la possibilità di scambio con Rovella

Maurizio Sarri e Luis Alberto non vanno tanto d’accordo. L’inizio di stagione lo ha confermato e nonostante il giocatore abbia collezionato un bel po’ di presenze, a fine stagione si prospetta un addio. Sul calciatore spagnolo ci sarebbe la Juventus, che prepara un clamoroso scambio.

Cherubini starebbe, difatti, preparando uno scambio con Nicolò Rovella. Calciatore attualmente in prestito al Genoa – con cui sta figurando bene – ma di proprietà della Juventus. Lo stipendio dello spagnolo non è troppo elevato e rientra nei nuovi parametri imposti dalla dirigenza bianconera. Infatti, Luis Alberto prende 2.5 milioni annui.

Lo scambio è fattibile?

Sì, potrebbe essere fattibile, anche se vi sono da considerare più fattori. La Lazio ha bisogno di qualcuno per il post Lucas Leiva e in quel ruolo verrà fatto sicuramente qualcosa. La volontà del giocatore potrebbe però bloccare tutto, visto che è da tempo che non nasconde di voler tornare in Spagna.

La meta preferita per Luis Alberto sarebbe il Siviglia, squadra dove è cresciuto e con cui ha debuttato tra i professionisti. Per la Juventus il calciatore della Lazio resta una possibile idea, specialmente se non si dovesse arrivare a profili ben più pesanti. Si parla di Paul Pogba, Ryan Gravenberch e Jorginho. Il francese sembra rimandare – almeno dalle ultime dichiarazioni – ogni discorso di mercato a fine stagione. Per l’olandese c’è da battere il Bayern Monaco, nonostante i bianconeri si dice abbiano già fatto un’offerta ben più alta. Mentre per Jorginho la via sembra ben più spianata, con il calciatore che sembrerebbe essere vicino.