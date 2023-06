Juventus su Mario Hermoso e Pau Torres

I bianconeri starebbero cercando di rinforzare la difesa. Per questo motivo stanno tenendo d’occhio Pau Torres e Mario Hermoso

Come di consueto in ogni finestra di trasferimento, soprattutto estate dopo estate, i più grandi club del mondo si preparano a grandi movimenti. La Juventus è quindi sotto i riflettori perché è chiaro che le sue prestazioni hanno lasciato molto a desiderare nell’ultima stagione.

Per questo motivo, ci si aspetta che i titani della Serie A facciano una mossa nel tentativo di fare un passo avanti nell’arena competitiva. La vicenda è legata alla ricerca di un nuovo difensore. Una questione che viene analizzata dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Due giocatori per cui verrà fatto un tentativo

La squadra di Massimiliano Allegri è alla ricerca di Mario Hermoso, che è stato un giocatore chiave nel cuore del reparto arretrato dell’Atletico Madrid. La squadra del presidente Enrique Cerezo non sta pensando alla partenza del versatile difensore. Il giocatore, infatti, potrebbe rimanere ed essere confermato ancora una volta nello scacchiere biancorosso.

Allo stesso modo, la Vecchia Signora ha riattivato l’interesse per Pau Torres, tentato anche da Bayern Monaco e Aston Villa. La sua valutazione è vicina ai 35 milioni di euro, un valore sicuro per il Villarreal, con cui ha vinto l’Europa League (nel 2021). Insomma, la Juventus dovrà aspettare per Hermoso e il giovane difensore spagnolo. Due giocatori che sembrerebbero poter far comodo a questa Juventus, che vuole rialzarsi dopo stagioni non propriamente esaltanti. I bianconeri vogliono tornare a vincere e servirà tanto per poterlo fare.