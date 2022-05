Juventus su Matteo Rizzo

La Juventus potrebbe acquistare il classe 2004 dalla Pro Vercelli, per poi integrarlo alla rosa dell’under 23. Il portiere potrebbe arrivare per cifre bassissime

È Matteo Rizzo il nuovo nome per la porta dei bianconeri. In questo caso però si parla di giovanissimi. Il classe 2004 si è ritrovato ad essere avversario proprio dell’under 23 bianconera nel play-off di Serie C.

Il portiere della Pro Vercelli ha stupito, tanto che ora la Juventus vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo per farlo crescere sotto ai propri radar. Sono tanti i giovanissimi presenti nella rosa di Zauli, ma qualcuno dovrà necessariamente far posto.

Come arrivare a Matteo Rizzo?

L’attuale primo portiere della squadra di Zauli è Franco Israel. L’uruguayano ha giocato una buona stagione e potrebbe far spazio al giovane 2004. Potrebbe però voler cercare di smaltire i troppi portieri la squadra bianconera, dato che al momento in rosa ne conta ben cinque.

Del Favero e Raina potrebbero cercare collocazione altrove, specialmente se la Juventus u23 riuscisse ad approdare in Serie B. A quel punto è più che probabile un dualismo tra Israel e Rizzo – nel caso in cui quest’ultimo venga acquistato – per far crescere al meglio i propri talenti. Israel, infatti, nonostante la giovane età sembra garantire buone prestazioni e una discreta esperienza nelle categorie minori.

Per Matteo Rizzo la Juventus potrebbe sborsare 2 milioni di euro, anche se appare più probabile un potenziale scambio. Non si hanno nomi, ma tra i giovani bianconeri potrebbero essercene alcuni pronti ad abbandonare. Non tutti convincono al meglio e potrebbero finire per essere utilizzati per il mercato in entrata.