Juventus su Milik, in ballo anche Allan e Mertens. Al Napoli piace Bernardeschi

Potrebbe essere una sessione di mercato ricca di colpi di scena quella che si aprirà nei prossimi mesi. Tra i club più attivi nelle ultime ore ci sono Juventus e Napoli, che potrebbero dar vita ad un’operazione di mercato che vedrebbe coinvolti vari giocatori: sul tavolo i cartellini di Milik, Mertens, Allan e Bernardeschi.

A fornire maggiori dettagli è il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, che tramite il proprio profilo Twitter rivela l’interesse prolungato dei bianconeri per il centravanti polacco. Ecco quanto riportato:

“Come avevamo anticipato 1 mese fa la Juventus è interessata a Milik viste anche le difficoltà per Icardi. Con il Napoli però ci sono altre 2 situazioni in ballo Mertens e Allan (ma c’è anche Inter) con Bernardeschi che piace al Napoli”.

ICARDI – Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, in cima alla lista del direttore sportivo Paratici c’è Mauro Icardi, ma, in virtù delle difficoltà che potrebbero sorgere nel trattare con Inter o Paris Saint-Germain, la Juve ha iniziato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata.

Qualora il club francese riscattasse il giocatore potrebbe girarlo alla Juve in un affare che potrebbe vedrebbe coinvolti i cartellini di Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, da tempo nel mirino del PSG.