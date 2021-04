Juventus su Milinkovic-Savic: tesoretto dalle cessioni in mediana?

La priorità della Juventus in vista della prossima estate è quella di rifondare la zona centrale del campo, in questa stagione la più in difficoltà in assoluto. Per farlo serviranno giocatori di livello e il direttore sportivo Paratici ci sta già lavorando.

Molto dipenderà dal mercato in uscita, in tempi di Covid nessun club potrà permettersi spese folli e bisognerà racimolare gran parte del budget cedendo i giocatori che non rientrano nei piani.

In casa bianconera la società attende offerte per Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur, ma anche Rabiot non è sicuro della permanenza e in caso di proposte ritenute congrue se ne parlerà.

In entrata la Juve, oltre a Locatelli, segue con attenzione Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, che ha una valutazione di mercato vicina ai 60 milioni di euro.

Trattare con Lotito non è impresa semplice, ma Milinkovic-Savic potrebbe venire incontro alla Juventus e spingere per la cessione. Prima però i bianconeri dovranno sistemare i conti con il mercato in uscita.