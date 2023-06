Juventus su Odriozola e Vasquez del Real

Decisa a migliorare le prestazioni della propria linea di terzini destri, la Juventus è nuovamente interessata alla situazione di tre giocatori che sono già stati più volte sulla sua agenda: il duo del Real Madrid Lucas Vázquez e Álvaro Odriozola e Iván Fresneda del Valladolid

Tra gli obiettivi che la Juventus si è posta per l’attuale finestra di trasferimenti estivi c’è quello di rinforzare la fascia destra del reparto arretrato. I bianconeri vogliono potenziare una posizione che, in questa stagione, non ha reso al livello desiderato dal tecnico italiano Massimiliano Allegri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni sono stati avviati contatti con due ali che giocano nel Real Madrid: il galiziano Lucas Vazquez e il basco Alvaro Odriozola. Il primo è interessante per la sua esperienza e versatilità, mentre il secondo lo è perché conosce già la Serie A (ha giocato in prestito alla Fiorentina).

Altre opzioni

Inoltre, il club sta valutando la possibilità di puntare su un terzo giocatore spagnolo. Si tratta del madrileno Ivan Fresneda (18 anni), un terzino che, in seguito alla retrocessione del Real Valladolid in seconda divisione, ha visto la sua clausola di uscita scendere a 20 milioni di euro.

Comunque sia, al momento il grande favorito per l’approdo in Lombardia è nientemeno che Timothy Castagne. Il 27enne belga ha appena concluso la sua terza stagione con il Leicester City, squadra retrocessa in Championship, che potrebbe cederlo per circa 15 milioni di euro. Inoltre, c’è spazio anche per il francese Sacha Boey (Galatasaray, 22 anni) e l’italiano Pasquale Mazzocchi (Salernitana, 27 anni).