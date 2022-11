Juventus su Unal

Dalla Spagna lo danno per certo: la Juventus potrebbe buttarsi su Enes Unal del Getafe nelle prossime sessioni di mercato

La Juventus sembra intenzionata a pescare in Spagna per i prossimi acquisti. In particolare ci sarebbero gli occhi degli emissari bianconeri su Enes Unal, nazionale turco che sembra interessare per le capacità sotto porta.

Il turco è valutato circa 30 milioni di euro, con la Juventus che starebbe puntando ad abbassare il prezzo anche per poter provare a prendere il giocatore in estate. I bianconeri potrebbero provarci in tutti i modi, specialmente nel caso in cui non dovesse rimanere Vlahovic. Ipotesi remota, ma non impossibile.

Caratteristiche tecniche

Enes Unal è il classico attaccante di peso. Il suo piede naturale è il destro ma è bravo anche con l’altro. Riesce a farsi sempre trovare pronto sotto porta e possiede un’ottima tecnica di base. È il classico attaccante moderno, che tanto farebbe bene alla Juventus. Una Juventus che in zona gol ha ancora un certo serbo, ma che comunque potrebbe prendere un’altra punta se non dovesse essere riscattato Milik.

Il fisico è la sua qualità principale e a 25 anni si trova ad essere in una buona maturazione calcistica. Sorprende sicuramente la potenza con cui riesce ad aprirsi gli spazi nelle difese avversarie, con comunque una eleganza non da poco. Non spicca particolarmente con il gioco di testa, però sembra essere abbastanza bravo nell’area di rigore. In questa stagione ha già segnato qualche gol, ma può comunque migliorare. La Juventus ci starebbe pensando concretamente nel caso in cui Vlahovic dovesse partire.