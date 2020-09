Juventus, Suarez si allontana: accelerata per Dzeko e nuova suggestione in attacco

In quel di Torino continua a tenere banco la questione centravanti. Un attaccante centrale urge ai bianconeri ed il nuovo tecnico Andrea Pirlo sta premendo per averlo al più presto. Appena qualche giorno fa infatti, il campione del mondo 2006 aveva affermato: “Attaccante? Mi serve il prima possibile, però il mercato è lungo, durerà fino al 4 ottobre: c’è tempo per poter lavorare”.

Ecco allora che la dirigenza della Juventus sta accelerando le varie operazioni per regalare quanto prima possibile un centravanti di spessore ad Andrea Pirlo. Proprio per le tempistiche lunghe infatti, Luis Suarez si sta allontanando sempre di più. L’alternativa? Edin Dzeko della Roma.

L’attaccante bosniaco è ormai vicinissimo al club bianconero, anche perché allo stesso tempo sembra essersi sbloccata la trattativa che vede Arkadiusz Milik vestire la maglia giallorossa della squadra capitolina.

Un mini valzer di punte che vede quindi rimaner fuori Luis Suarez, destinato probabilmente alla permanenza al Barcellona o ad un futuro comunque lontano dalla Serie A. Quello di Edin Dzeko potrebbe però non essere l’unico centravanti acquistato dalla Juventus. A sorpresa nelle ultime ore è infatti spuntato un nome suggestivo: quello di Marcus Thuram.

Ovviamente il cognome del giocatore non passa inosservato, si tratta del figlio di Lilian Thuram. Guai però a pensare a lui come un ‘figlio di papà’: Marcus infatti, appena 23enne, ha convinto tutti lo scorso anno tra le fila del Borussia M’gladbach, segnando 10 gol in 30 presenze. Prima di approdare in Bundensliga il centravanti francese si è formato calcisticamente con una lunga gavetta tra Ligue 2 e Ligue 1.