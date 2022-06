Juventus, Suarez si offre nuovamente

Luis Suarez si sarebbe offerto nuovamente ai bianconeri. L’uruguayano potrebbe essere il vice Vlahovic, ma la Juventus non sembra troppo interessata

Luis Suarez è ormai sicuro della scadenza del proprio contratto. Il giocatore sudamericano non rinnoverà con l’Atletico Madrid e si trasferirà a zero altrove. Su di lui si sono mosse alcune squadre – tra cui anche la Fiorentina – ma appare improbabile capire cosa ne sarà del suo cartellino.

Il giocatore si sarebbe proposto – stando a Sportmediaset – alla Juventus. L’uruguayano avrebbe già fatto richieste per il proprio stipendio, ma la Juventus sembra restia dal trattare. Un sondaggio sembra esservi, ma potrebbe limitarsi solo a quello.

Costi elevati e gli spettri del passato

Il bomber classe ’87 torna dunque in orbita Juventus, dopo lo scandalo che lo coinvolse ormai due anni fa per l’esame d’italiano all’Università di Perugia. Il calciatore avrebbe ora chiesto circa 5 milioni di euro d’ingaggio ai bianconeri, che però non sembrano interessati al suo profilo.

Sia per età che per costi non sembra vi sia la possibilità di un ritorno di fiamma, anche perché la Juventus preferirebbe un profilo da tenere più anni per il vice Vlahovic. Le qualità di Suarez non sono messe in dubbio, ma pagare 5 milioni annui per una riserva appare complicato. Il calciatore, inoltre, è in netta fase calante e i bianconeri vorrebbero qualcuno di più performante. I nomi più gettonati sono quelli di Giovanni Simeone – riscattato da poco dall’Hellas Verona – Marko Arnautovic e Gabriel Jesus. L’ultimo appare difficilissimo, specialmente con l’Arsenal che sembra in netto vantaggio su di lui.