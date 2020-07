Juventus, suggestione Haaland. Bucchioni: “Ci stanno ragionando, operazione non proibita”

Erling Haaland ancora nel mirino della Juventus e possibile obiettivo in vista del prossimo anno. Il centravanti del Borussia Dortmund non è mai uscito dai radar bianconeri, che potrebbero tornare alla carica nella prossima estate.

A riportare aggiornamenti sull’operazione Haaland ci ha pensato il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

Milik e Dzeko, chi più adatto alla Juve?

“Dzeko è straordinario, il problema è un altro. Andare a prendere uno di 34 anni e ne hai già uno di 35. La Juve non può fare questo tipo di operazioni, deve guardare al futuro.

Milik è più giovane, ma se fossi la Juve cercherei ancora, e so che qualcosa c’è stato, di andare a prendere Haaland. Ha la clausola tra due anni, il Borussia, se metti i soldi, è una bottega dove compri sempre. I tedeschi non hanno problemi a cedere. Milik è da Juve? Sì e no, non gioca titolare al Napoli e qualche dubbio lo fa venire”.

Haaland può andare alla Juventus?

“La pulce nell’orecchio me l’hanno messa. Un intermediario avrebbe proposto l’operazione ai bianconeri. Ci stanno lavorando, ha un grande procuratore Haaland. Non è proibito oggi a pensare a questa operazione. Il giocatore è stato pagato relativamente poco e ha già aumentato il suo valore. La Juve può fare un’operazione alla De Ligt e dal punto di vista del gioco sarebbe straordinaria. Dal punto di vista finanziario? Ci stanno ragionando”.