Juventus sulle tracce di Villar, nell’affare può finire Demiral: i dettagli

Sarà una sessione di mercato non semplice per i club di Serie A, alle prese con problemi di bilancio dovuti all’emergenza coronavirus. Le big cercheranno comunque di rinforzarsi ma cercando di mettere in piedi affari sostenibili, puntando magari su scambi ed operazioni a basso costo.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che faccia partire l’azione dal basso e detti i ritmi di gioco, nei giorni scorsi si è parlato di Locatelli, ma stando alle ultime indiscrezioni nel mirino del ds Paratici ci sarebbe anche Gonzalo Villar.

Il centrocampista classe 1998 della Roma ha disputato una stagione di assoluto livello, i bianconeri hanno deciso di farsi avanti, ma la valutazione di mercato del giocatore sfiora i 35 milioni di euro.

Per tale motivo dalle parti di Torino stanno pensando di inserire nell’affare una contropartita gradita ai giallorossi. Il nome è quello di Merih Demiral, che in questa stagione ha faticato a trovare spazio con Andrea Pirlo.

Demiral piace alla società capitolina, ma al momento gli americani non avrebbero intenzione di sacrificare Villar, ritenuto uno dei pilastri per il centrocampo dei prossimi anni. La Juve non ha comunque intenzione di mollare, ma la trattativa si preannuncia complicata.