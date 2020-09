Juventus, summit con Raiola: sul tavolo il futuro di Pellegrini e il ritorno di Kean

Incontro con l'agente per parlare di mercato. Pellegrini in uscita, l'attaccante può tornare

La Juventus si muove sul mercato, l’obiettivo è velocizzare i tempi e consegnare a Pirlo la rosa quasi completa prima della sfida di sabato prossimo con la Roma. In ballo c’è l’arrivo di due attaccanti e il piazzamento dei giocatori che non rientrano nel progetto.

In attesa di sviluppi nell’affare Dzeko, al momento congelato per la resistenza di De Laurentiis nel liberarlo direzione Roma, la società bianconera nelle ultime ore ha avuto contatti con Mino Raiola, agente di Luca Pellegrini e Moise Kean.

Per quanto riguarda il terzino, non convocato ieri per la sfida con la Sampdoria proprio per vicende di mercato, nel futuro potrebbe esserci una nuova esperienza alla Fiorentina, ma occhio anche a Genoa e Parma.

Kean invece è uno degli obiettivi dei bianconeri nel reparto avanzato, arriverebbe per fungere da alternativa al numero 9 che arriverà. Il giocatore sta spingendo per tornare a Torino, ma convincere l’Everton non sarà facile.

Il club inglese ha pagato il giocatore solo un anno fa circa 30 milioni di euro e vuole monetizzare la cessione dell’attaccante. La Juve offre un prestito con diritto di riscatto, gli inglesi chiedono l’obbligo. A Mino Raiola il compito di intercedere tra le parti.