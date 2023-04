Juventus, Szczesny non si sente bene per un dolore al petto: preoccupazione in campo

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny è stato costretto a chiedere il cambio durante la partita della sua squadra contro lo Sporting Lisbona. Nel corso della gara, infatti, il giocatore ha chiesto di bloccare immediatamente la partita per essere sostituito.

Immediata la sostituzione da parte di Max Allegri, il quale ha fatto entrare Mattia Perin. Al momento non è ancora chiaro cos’è successo al portiere, ma le sue condizioni non sono sembrate buone tant’è che è uscito in lacrime. La preoccupazione è che si possa trattare di un problema cardiaco e per questo ci saranno accertamenti in tal senso.