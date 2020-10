Juventus, tegola Bonucci: salta il Barça. De Ligt vicino al rientro

Piove sul bagnato in casa Juventus, la squadra di Andrea Pirlo pareggia in casa per 1-1 con il Verona e perde per infortunio Leonardo Bonucci a due giorni dal big match in Champions League con il Barcellona di Messi.

Il difensore bianconero è stato costretto al cambio per un problema muscolare al flessore, probabilmente uno stiramento, che gli impedirà di essere in campo mercoledì sera contro i catalani.

Un’assenza pesante che si aggiunge a quelle di Chiellini, Alex Sandro e de Ligt. Probabile, dunque, che Pirlo con il Barcellona decida di affidarsi alla difesa a quattro, dato che al momento l’unico centrale di ruolo resta Demiral. In coppia con il turco giocherà Danilo, mentre sulle fasce agiranno Cuadrado e Frabotta.

Qualora Pirlo decidesse di mantenere lo schieramento a tre a scalare nei tre di difesa sarebbe Winston McKennie, che è nuovamente a disposizione dopo il periodo d’assenza causa coronavirus.

Nel frattempo arrivano buone notizie sul fronte de Ligt. Il centrale olandese, dopo l’operazione alla spalla dello scorso agosto, è tornato ad allenarsi in gruppo, evitando i contrasti. A breve tornerà a disposizione, ma difficile se non impossibile vederlo in panchina mercoledì.