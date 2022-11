Juventus, tentativo di scambio a gennaio

La Juventus sarebbe intenzionata ad offrire il cartellino di Daniele Rugani in cambio di un giovane della nostra Serie A

I bianconeri potrebbero clamorosamente offrire il cartellino di Daniele Rugani per arrivare ad un altro difensore a gennaio. Il calciatore ex Empoli non convince più e la Juventus vorrebbe cederlo. A gennaio si tenterà in ogni modo di venderlo, con Bologna e Empoli alla finestra per lui.

La Juventus, però, sarebbe intenzionata a provare una via alternativa. Infatti, ci sarebbe la volontà di provare ad inserire il cartellino del difensore italiano per un giovane dell’Atalanta su cui ci sono già altre squadre di Serie A. Il giocatore in questione è Caleb Okoli, difensore italiano di origini nigeriane per cui la Juventus potrebbe tentare una mossa. Lo scambio appare difficile, ma non impossibile.

Tentativo dalla nazionale nigeriana

Intanto nelle scorse settimane Peseiro, commissario tecnico della nazionale nigeriana, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio su Caleb Okoli. L’allenatore disse: “Sì, ci proveremo. Dopo questa partita amichevole contro il Portogallo, ci sarà tempo per parlare con lui e per capire la sua decisione. Se vorrà giocare con noi oppure no. Ci parlerò grazie all’intermediazione di Lookman: gli presenterò il mio modello, cosa penso di lui, il progetto che potremo avere insieme alla Nigeria”.

Un tentativo per provare a chiamare il difensore con la nazionale nigeriana dunque verrà fatto, anche se per ora Okoli ha giocato prevalentemente con le nazionali giovanili azzurre. Mancini sembra intenzionato a chiamarlo prossimamente, con Peseiro che potrebbe mettersi il cuore in pace alla fine.