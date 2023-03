Juventus, tentativo per il doppio colpo dall’Atalanta

I bianconeri starebbero cercando di prelevare Caleb Okoli e Giorgio Scalvini dall’Atalanta. In estate potrebbero tentare una doppia offerta

La Juventus avrebbe intenzione di rafforzare la propria difesa in vista del futuro e ci sarebbe la volontà di affondare su due calciatori presenti nella nostra Serie A. Entrambi italiani, che tanto stanno facendo con il loro club.

I due sono Caleb Okoli e Giorgio Scalvini, che con la maglia dell’Atalanta stanno raccogliendo consensi su consensi. I bianconeri, però, dovranno vedersela con la concorrenza e con le richieste non poco esose dei bergamaschi.

Quanto costano?

Negli scorsi mesi l’Atalanta chiedeva circa 20 milioni per Caleb Okoli e 30/35 per Giorgio Scalvini, ma vista la stagione strabiliante di entrambi è probabile che il prezzo aumenti. Per portarli entrambi a casa potrebbero non bastare 70-80 milioni, con la Juventus che dovrebbe cedere qualcuno per poterli prendere entrambi.

Okoli, infatti, è valutato circa 25-30 milioni di euro, prezzo abbastanza elevato e che i bianconeri difficilmente pagheranno. Per Scalvini, invece, il prezzo oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro ma la concorrenza è molta di più. Infatti, per il talento italiano c’è anche l’Inter, oltre a svariate squadre da Premier League e Liga spagnola.

Il giocatore qualche settimana fa ha parlato del suo futuro: “Anche grazie al mio carattere riesco a rimanere indifferente, cerco di stare il più lontano possibile da queste cose, penso al campo, agli allenamenti, a tutto ciò che riguarda il calcio vero e proprio, sono focalizzato solo su quello”. Probabile che in estate si saprà di più.