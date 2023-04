Juventus, tentativo per Lovric

La Juventus ama fare shopping presso altri club italiani e ha individuato un nuovo obiettivo per il quale potrebbe muoversi in estate

Diversi giocatori italiani di prima fascia stanno disputando una buona stagione e i bianconeri stanno osservando alcuni di loro.

Il sito Calciomercato.com rivela che l’ultimo uomo nel mirino è Sandi Lovric dell’Udinese. Lo sloveno è un ottimo centrocampista e ha impressionato gli addetti ai lavori per gran parte della stagione.

Tentativi estivi

Ha attirato l’attenzione della Juve e di diversi altri club e, secondo quanto riportato, i bianconeri starebbero già lavorando dietro le quinte per capire se è possibile portare a termine il trasferimento.

Lovric si è guadagnato tanti applausi per le sue prestazioni all’Udinese e quasi certamente potrebbe far bene con la Juventus. Tuttavia, l’aggiunta di Lovric alla quadra richiederebbe molto lavoro, dato che l’Udinese chiederà un’ingente somma prima di autorizzare il trasferimento.

Ma se il giocatore spinge per il trasferimento e chiede di unirsi alla squadra, potremmo vedere il concludersi l’affare se è un giocatore di cui Max Allegri dice di aver bisogno nella sua squadra.

Intanto il giocatore si è preparato al ritorno in campo: “mi trovo bene in questo ruolo, in Svizzera ho avuto l’occasione per giocare da play. Darò come sempre il mio massimo e proveremo a vincere questa gara. questa è la formazione ideale di mister Sottil per iniziare l’incontro. A prescindere dai giocatori in campo, noi daremo tutti il 100%, non vogliamo trovare scuse. La classifica la guarderemo solamente alla fine, dopo aver dato tutto in partita. Noi vogliamo vincerla”.