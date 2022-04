Juventus, Theate per sostituire Chiellini

Giorgio Chiellini farà i bagagli a fine stagione. Il capitano bianconero potrebbe finire sostituito con Arthur Theate del Bologna

Ore frenetiche per la Juventus. Giorgio Chiellini sembra esser sicuro della sua partenza con un contratto che non verrà sicuramente rinnovato.

Il capitano bianconero dovrà decidere se continuare in Major League Soccer – negli USA – o addirittura ritirarsi. Una cosa è sicura: la Juventus non vuole accollarsi uno stipendio così pesante, di un giocatore di certo forte ma comunque vecchio. Oltre che con un ingaggio pesante.

I nomi per la difesa

I primi nomi che circolano per sostituire Chiellini sono i soliti noti: Badiashile, Rudiger, Milenkovic e Acerbi. Il giocatore che però sembra stia scalando le gerarchie è Arthur Theate. Il difensore belga del Bologna sta vivendo un’ottima stagione ed è probabile che gli emiliani lo riscattino.

A quel punto il classe 2000 potrebbe finire girato ai bianconeri, per una cifra tra i 15 e i 20 milioni. Cifre totalmente nei parametri bianconeri, che consentirebbero anche un risparmio enorme in termini di stipendio per i bianconeri. Per quanto riguarda Chiellini, la via più probabile resta il trasferimento.

Il giocatore vorrebbe continuare a calcare i campi da calcio nonostante gli infortuni. I ritmi più lenti degli Stati Uniti potrebbero consentirgli di farlo, andando a guadagnare anche più di quanto prende ora in bianconero. Attualmente, Giorgio Chiellini percepisce 3.5 milioni di euro alla Juventus, cifra che potrebbe essere raddoppiata dalle compagini statunitensi. L’età avanza anche per Bonucci, ma probabile che l’ex Bari venga utilizzato per far crescere i giovani e creare nuovi senatori.