Juventus, Tielemans nel mirino del Real

Tielemans continua a far parlare di sé. Il centrocampista belga è ora nel mirino anche del Real Madrid di Ancelotti

La Juventus è su Tielemans del Leicester, ma dovrà probabilmente mollare il colpo. Il calciatore è corteggiatissimo e sembra vi sia la possibilità che vada al Real Madrid.

I blancos vorrebbero sostituire Casemiro – ormai avanti con l’età – e cercare di costruire un nuovo ciclo. Oltre alla Juventus sul calciatore ci sarebbe anche l’Arsenal, ma il prezzo di cartellino inizia a spaventare.

Il Leicester vuole tanto

Gli inglesi per lasciar partire il talento classe ’97 vorrebbero almeno 40 milioni di sterline. Circa 47 milioni di euro, una cifra che la Juventus non vorrebbe spendere per un singolo giocatore e con il pericolo possa non bastare. Il rischio asta è elevato, specialmente con l’inserimento del Real Madrid.

La squadra di Ancelotti appare forte sul mercato e potrebbe riuscire a strappare il sì del giocatore. Dovesse vincere la Champions League avrebbe – inoltre – una forza economica e un appeal maggiore rispetto alle altre pretendenti.

L’Arsenal deve capire ancora cosa ne sarà della prossima stagione. La corsa Champions è ancora aperta in Premier League, nonostante il Manchester United sia ormai fuori corsa. I gunners avranno bisogno di qualcuno a centrocampo, che però potrebbe essere Arthur proprio della Juventus. I bianconeri dovranno ponderare un mercato di alto livello per la prossima stagione, vendendo alcune pedine e rinnovando alcuni ruoli. Il centrocampo in primis, che ha necessariamente bisogno di qualche innesto. Una cosa è sicura: Tielemans potrebbe non far parte dell’ossatura bianconera.