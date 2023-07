Juventus, torna di moda De Paul: Atletico Madrid su Verratti

La squadra di Diego Simeone ha già fatto le prime mosse sul mercato, ma i “colchoneros” ne stanno cercando altre non meno importanti per continuare a dare forma al loro nuovo progetto e ciò potrebbe coinvolgere i bianconeri

L’Atletico Madrid continua a muoversi poco a poco. La squadra biancorossa punta a puntellare diversi settori della propria rosa, come noto, per finalizzare quei movimenti con cui deve configurare la squadra, dopo aver annunciato l’arrivo di quattro difensori solo nell’ultima settimana.

La squadra madrilena sta componendo gradualmente la propria rosa con l’obiettivo di rilanciare l’attuale progetto. E se qualche giorno fa Rodrigo De Paul era stato inserito nell’agenda della Roma, ora anche la Juventus sarebbe sul giocatore e avrebbe anche più opzioni per ingaggiare il centrocampista argentino.

Verratti entra, De Paul esce

Lo dice La Gazzetta dello Sport, ma d’altra parte anche Marca parla della volontà dei rojiblancos di ingaggiare Marco Verratti, che rimane intatta. La squadra madrilena punta al centrocampista del Paris Saint Germain, mentre vuole preparare il futuro a centrocampo con giocatori come Pablo Barrios che fanno ben sperare per il futuro.

Sembra quindi che la squadra madrilena stia cercando di rafforzare il proprio centrocampo con diversi obiettivi nel mirino, tra cui il centrocampista italiano del PSG. Questo dà un’idea dei cambiamenti che il Madrid vuole apportare al suo centrocampo. La Juventus continua a guardare e sperare in qualche sconto per via del possibile arrivo di Verratti in Spagna. Non da scartare un inserimento dei bianconeri per il centrocampista azzurro che, per ora, non ha mai giocato in Serie A e potrebbe cercare l’approdo.