Juventus tra Serie B e Serie C

La serie A sembra essere per la Juventus ormai solo il passato e il presente, un losco affare di mercato ha portato la Procura Federale ad una difficile decisione, che ad oggi rende quasi impossibile la presenza della Vecchia Signora nella serie A, sarà quindi serie B o serie C per i bianconeri?

A parlarne è stato il giornalista Paolo Ziliani che attraverso un tweet mette in luce la grave indagine di plusvalenze da parte della Società calcistica torinese, sembra inoltre che non sia stata però l’unica ad averne preso parte bensì un intricato sistema di affari illeciti con Atalanta, Sassuolo ed altre ancora. Indagini che, probabilmente, continueranno per i prossimi anni e sopratutto per diverse squadre.

La necessità però del procuratore federale di quasi un mese in più per mettere a fuoco la complicata situazione non può che incoraggiare la Juventus ad una sanzione forse meno amara del previsto. Ziliani però non è così ottimista, i 15 punti persi potrebbero essere solo un antipasto della penalizzazione prevista per la Società. Per il giornalista infatti, un patteggiamento, visti i 2 processi sportivi in corso sarebbe solo molto più che positivo.

La Juventus aspetta e spera che la penalizzazione non peggiori. I bianconeri sono già incappati in una retrocessione per una condanna, è accaduto nel 2006. Lo scandalo del 2006, denominato Calciopoli, nasce nel 2004 sulla base di alcune intercettazioni che finiscono sotto i riflettori dei magistrati di Napoli: da qui nascono le indagini dei Carabinieri di Roma che scateneranno l’inchiesta sportiva.

La Vecchia Signora, tralasciando tutta la questione legata a queste indagini, non sta vivendo un buona stagione sul campo. I bianconeri hanno perso anche l’ultima partita in casa con il Monza, senza esultare neanche per la gioia di un gol. La Juve si trova al tredicesimo posto in classifica con 23 punti (38 senza penalizzazione) e la zona Europa sembra essere molto lontana.