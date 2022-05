Juventus, tre colpi per tornare grande

Questa è la prima stagione da 10 anni a questa parte senza trofei per la Juventus. Sono tre i calciatori per provare a tornare a vincere

E’ una stagione di assestamento quella vissuta dalla Juventus quest’anno. I bianconeri sapevano sarebbe potuta finire senza trofei e così è andata a finire. Niente Serie A, niente Coppa Italia e niente Champions League. La stagione si salva grazie all’approdo con largo anticipo alla prossima edizione della Champions, ma alla Continassa questo non basta.

Sembrerebbe ci sia la voglia di tornare subito a vincere, sia dal tecnico che dalla dirigenza. In estate si muoverà tanto la Juventus sul mercato e sembrano esserci già i primi nomi. La Juventus starebbe puntando a tre colpi per provare a vincere subito la Serie A e – chissà – magari provare un assedio all’Europa.

Tre colpi da 90

Il primo nome è quello di Angel Di Maria. Allegri vuole un attaccante esterno e l’argentino sembra essere in cima alle preferenze. Nonostante l’età potrebbe essere un colpo roboante, che potrebbe far benissimo alla Juventus. Resta da capire se sarà con la testa a Torino, anche per via dell’imminente mondiale.

Il secondo nome è quello di Paul Pogba, il cui entourage nella giornata di oggi incontrerà alcuni rappresentanti della società bianconera. La richiesta d’ingaggio è elevata, ma la trattativa potrebbe andare a buon fine. Ultimo – ma non ultimo – Sergej Milinkovic-Savic. Alla pari di Pogba, sembra essere la prima scelta del centrocampo. Per lui Lotito spara altissimo, ma sembra poter essere una trattativa che si potrebbe chiudere a cifre tra i 50 e i 60 milioni.