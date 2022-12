Juventus, tre nomi per il dopo Cherubini

I bianconeri iniziano a guardarsi intorno per sostituire il partente Federico Cherubini. Il nuovo direttore sportivo potrebbe uscire fuori tra tre nomi

Federico Cherubini sembra destinato ormai a salutare il bianconero. È prevista entro fine anno una nuova assemblea degli azionisti, con varie figure ora a rischio tra quelle dirigenziali. Anche il direttore sportivo sembra essere vicino all’allontanamento, con non pochi rischi anche per altre cariche.

Per sostituire Cherubini sembrano farsi avanti vari nomi, di cui tre quelli più insistenti. Se Marotta sembra essere un profilo di difficile fattura, gli altri due in lista sembrano invece potersi concretizzare nel caso in cui la Juventus dovesse provarci.

Giuntoli o Tare?

A parlare della situazione è calciomercato.com, che evidenzia come i due possano tornare utili alla Juventus. Ecco cosa è stato detto: “Tra i profili che piacciono alla società bianconera c’è anche quello di Cristiano Giuntoli, già accostato alla Juve un anno fa e protagonista sul mercato dopo il colpo Kvaratskhelia al Napoli. In passato c’era stato qualche contatto con l’attuale ds azzurro dopo il passaggio di Paratici al Tottenham, poi è stato promosso Cherubini e Giuntoli è rimasto a lavorare con De Laurentiis. Tra qualche mese è un profilo che può tornare d’attualità per i bianconeri.

L’altro direttore sportivo che piace è Igli Tare, da una vita alla Lazio dove ha portato giocatori come Klose, Immobile, Milinkovic, de Vrij, Felipe Anderson… Negli ultimi anni per il ds albanese ci aveva provato anche qualche club della Bundesliga che poi ha fatto altre scelte; l’apporccio di Tare piace alla Juve, che aveva pensato a lui quando Paratici è andato in Inghilterra. Sullo sfondo, secondo Tuttosport, da tenere anche in piedi anche l’ipotesi Petrachi, senza squadra dopo l’ultima esperienza con la Roma. Ai tempi del Torino pescò Bremer nell’Atletico Mineiro per 6 milioni. Sì, proprio quel Bremer che la Juve in estate ha pagato quasi 50 per portarlo in bianconero. Idee e suggestioni della Juve che verrà, iniziando già a lavorare per il futuro”.