Juventus, tre possibili colpi a zero nella prossima stagione

I bianconeri starebbero monitorando i profili di tre giocatori in scadenza di contratto nella prossima stagione. La Juventus si prepara

Da anni la Juventus ci abitua al cogliere le opportunità sul calciomercato. Tanti i giocatori arrivati a zero in questi ultimi dieci anni, che hanno fatto le fortune dei bianconeri. Altri ora potrebbero arrivarne, con la Juventus che monitora ben tre profili.

I tre giocatori rispondono ai nomi di Evan Ndicka, Marcos Asensio e Alejandro Grimaldo. Tutti e tre andranno in scadenza di contratto con i rispettivi club nel 2023 e la Juventus sarebbe pronta ad accoglierli in rosa.

Le possibilità

Ndicka appare possibile anche nel mercato di Gennaio. I buoni rapporti con l’Eintracht Francoforte potrebbero garantire ai bianconeri una corsia preferenziale per l’acquisto. La Juventus cerca un difensore mancino e il francese di origini camerunensi sembra essere uno dei profili più papabili.

Marcos Asensio è ben più complicato. Lo spagnolo è voluto da tante squadre a livello internazionale, ma resta ancora da capire se rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid. Le merengues non si sono ancora particolarmente sbilanciate, con il giocatore che potrebbe voler cercare una nuova avventura.

Discorso differente per Alejandro Grimaldo. Il terzino del Benfica sarebbe il profilo giusto per sostituire il partente Alex Sandro, ma su di lui ci sono varie squadre. Anche per lui si stenta a capire se possa rinnovare o meno, ma la concorrenza del Barcellona appare come forte. Discorso simile a quello di Gaya del Valencia, insomma, con l’unica differenza che per quest’ultimo gli spagnoli faranno più di un tentativo per il rinnovo.