Juventus, tre squadre su Milik se non verrà riscattato

Arkadiusz Milik potrebbe finire per non essere riscattato dai bianconeri, con ben tre squadre pronte a prelevarlo in estate dal Marsiglia

Il suo trasferimento è di proprietà dell’Olympique Marsiglia, ma sembra che il futuro immediato di Arkadiusz Milik (29 anni) dipenda dalla decisione della Juventus. Con un’opzione di acquisto abbordabile (meno di 10 milioni di euro), l’attaccante non ha ancora la garanzia di un posto nella rosa dei piemontesi per la prossima stagione.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, è nel radar della Lazio per continuare a competere in Serie A. Inoltre, il polacco ha due estimatori in Premier League: Newcastle United e Burnley. Insomma, i dubbi della Vecchia Signora spingono Milik a cambiare aria nella finestra di trasferimenti estiva.

Si può fare?

Ad inizio stagione, e anche a campionato in corso, il giocatore si era espresso sulla sua volontà. Infatti, lui vorrebbe rimanere: “I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi”.

Poi, sempre a fine 2022, ha detto: “La mia esperienza in Ligue 1 può essere d’utile per battere la Francia? È complicato da dire dato che la maggior parte dei calciatori francesi non gioca in Ligue 1. Ho ottimi ricordi di quando giocavo con il Marsiglia, ho appreso tanto lì, tuttavia adesso gioco per un altra grande società, la Juventus, e mi auguro di rimanerci.

Adesso abbiamo una gara contro i campioni del mondo, è un sogno che diventa realtà. Il nostro obiettivo era passare il girone, ma desideriamo continuare a giocare. Ci rendiamo conto che ci sono cose da migliorare nel nostro gioco, vogliamo e dobbiamo fare di tutto per giocare al meglio. Apprezziamo il momento in cui ci troviamo, non sentiamo alcuna pressione e non ci imponiamo alcun onere aggiuntivo. Possiamo giocare a calcio e vogliamo dimostrarlo“.