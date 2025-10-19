Juventus, Tudor a rischio. Damiano Er Faina: “Hanno già parlato più volte con Luciano Spalletti”

Dopo la sconfitta contro il Como, la posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus non è più tranquilla. L’allenatore croato, arrivato con la missione di dare nuova identità e solidità ai bianconeri, sta attraversando un momento difficile. Il gioco non convince, i risultati scarseggiano e la squadra appare smarrita. A Torino, la pazienza dei tifosi sembra ormai agli sgoccioli.

La dirigenza juventina, pur continuando a mostrargli fiducia pubblicamente, valuta con attenzione la situazione. Il gruppo non risponde come previsto e la mancanza di continuità preoccupa. La difesa non è più un punto di forza, il centrocampo fatica a creare e l’attacco è privo di riferimenti costanti. In questo contesto, Tudor sa bene che le prossime partite saranno decisive per il suo futuro.

Intanto, il popolo juventino ha già iniziato a sognare un nome suggestivo: Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli, amatissimo dai tifosi azzurri per lo storico Scudetto, rappresenta una figura capace di unire carisma, esperienza e gioco offensivo. Una suggestione che infiamma il dibattito, considerando la rivalità tra le due piazze. Tuttavia, se Tudor non dovesse invertire la rotta, quel sogno potrebbe presto diventare una concreta tentazione per la Juventus.

A proposito del possibile arrivo del tecnico toscano sulla panchina della Juventus, nei giorni scorsi è emersa una clamorosa indiscrezione lanciata da Damiano Er Faina: “Nell’ultimo mese la Juventus ha parlato più di una volta con Luciano Spalletti. Da quello che mi dicono, Tudor non va molto d’accordo con parte della dirigenza della Juventus”.

“Il feeling non c’è quasi mai stato con la dirigenza e nemmeno con parte della squadra. Se non dovesse migliorare la situazione, la Juventus potrebbe valutare un cambio con Spalletti che ha detto già si”.