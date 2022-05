Juventus, tutti i calciatori in uscita

I bianconeri rivoluzioneranno quasi sicuramente la rosa e sono tanti i giocatori in uscita. La Juventus si prepara al mercato

Archiviata la stagione calcistica – con un’ininfluente sconfitta a Firenze – la Juventus inizia a preparare la prossima annata. I bianconeri sono già proiettati sul mercato, con pensieri già sulle cessioni.

Sono tanti i calciatori che potrebbero partire, quasi tutti che potrebbero portare soldi per altri colpi. Alcuni non verranno riscattati, altri potrebbero venir usati come valuta di scambio. La Juventus vedrà tra tanti cambi in rosa, con fin troppi addii.

Gli addii bianconeri

I più pesanti sono sicuramente quelli di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Il numero 10 non si sa dove si accaserà, ma la sensazione è quella di un’estate di fuoco per lui. Chiellini sembra essere vicinissimo alla Los Angeles di Carlos Vela, per poi ritirarsi.

Altro nome – meno pesante – è quello di Federico Bernardeschi. Il calciatore dice ufficialmente addio dopo 5 anni sotto la Mole e per lui potrebbe farsi avanti l’idea Premier League, nonostante alcune italiane sembrano pronte a prenderlo. Alvaro Morata sembra ormai sicuro dell’addio, con l’Atletico che chiede troppo per il riscatto e il calciatore già informato della mancata permanenza. Moise Kean potrebbe finire, invece, riscattato ma per tornare nuovamente all’estero.

Arthur sembra essere definitivamente ai titoli di coda, con la Juventus che starebbe ponderando lo scambio con l’Arsenal. Gabriel o Thomas Partey in cambio, in caso, ma la trattativa sembra difficile. Più complicata la cessione di Alex Sandro, che sembra poter salutare davanti ad una buona offerta. Rabiot e McKennie sono invece quelli meno a rischio, ma con più offerte. I due centrocampisti potrebbero salutare. Capitolo a parte quello di Ramsey, ormai sicuro della rescissione.