Juventus, tutti i nomi del post Chiellini

Giorgio Chiellini è sicuro di lasciare la Juventus, non si sa ancora se per andare in MLS o restare come dirigente

Il capitano bianconero lascerà quasi sicuramente Torino, per accasarsi negli Stati Uniti. Nella remota possibilità che invece decida di appendere gli scarpini al chiodo, potrebbe invece provare una carriera dirigenziale. Alla Juventus ci sarebbe già un posto per lui.

Intanto è già partito il toto post Chiellini, con tanti nomi fatti per sostituire il difensore azzurro. Tra talenti della nostra Serie A e altri provenienti dall’estero, la lista sembra bella folta. Resta da capire chi sarà il compagno di reparto di De Ligt.

Tutti i nomi per la difesa bianconera

In cima alla lista sembra esserci Badiashile del Monaco. Il talento francese è seguitissimo dai bianconeri che potrebbero far di lui il futuro della propria retroguardia. I bianconeri – stando ad alcune voci – avrebbero già un accordo con il difensore monegasco e potrebbero essere agevolati da ciò nella trattativa.

Più difficili le piste qui sotto, ma non totalmente. Bremer e Koulibaly appaiono come quelli più improbabili. Il brasiliano è corteggiato da tutte le big italiane e Urbano Cairo – specialmente dopo lo sgarbo Gatti-Juventus – non vorrebbe cedere ai bianconeri una pedina così importante. Per il senegalese, invece, la difficoltà sta nella volontà del giocatore. Su di lui c’è il Barcellona e non sembra intenzionato a mollarlo. Nel caso in cui parta, solo i blaugrana, il Real Madrid e il Manchester City avrebbero il suo gradimento.

Ultimi, ma non ultimi, Theate, Gabriel e Gvardiol. Il giocatore del Bologna è il meno costoso di tutti, ma anche uno tra quelli più interessanti in prospettiva futura. Il brasiliano dell’Arsenal – negli scorsi giorni – si è visto dato come obiettivo numero uno dai tabloid inglesi. Mentre il difensore del Lipsia costituisce una rivelazione per i tedeschi, tanto da aver attratto tutte le big europee. Questi ultimi due sono – tra l’altro – i più costosi. La Juventus dovrà ponderare a dovere.