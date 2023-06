Juventus, ultima possibilità per Pogba

Nonostante abbia trascorso l’ultimo anno praticamente senza giocare a causa di continui infortuni, Paul Pogba sembra destinato a una seconda chance alla Juventus per la stagione per la prossima stagione, escludendo un trasferimento dalla Vecchia Signora in questa finestra di mercato

Come riporta Calciomercato, il giocatore francese sta già lavorando individualmente per arrivare nella migliore condizione fisica per l’inizio del precampionato, fermo restando che ha un conto in sospeso con la squadra italiana.

La Juventus ha avuto seri dubbi sul fatto di continuare a contare sui servizi del 28enne francese, per il quale il Paris Saint Germain ha recentemente manifestato interesse. I bianconeri hanno, però, chiuso tutte le porte dello Juventus Stadium ad un trasferimento per essere una delle pedine fondamentali della squadra allenata da Massimiliano Allegri per tutta la prossima stagione.

L’ultima occasione

Quello che è chiaro alla Juventus è che Pogba avrà il 2023/2024 per mostrare la sua migliore versione calcistica altrimenti il suo tempo in bianconero sarà contato, dovendo poi cercare una nuova destinazione in cui continuare una carriera che puntava molto in alto proprio dopo la sua prima parentesi alla Juventus e da allora non ha fatto altro che andare in costante discesa. Sugli infortuni il francese ha detto che hanno “avuto un grande impatto sul mio corpo e sulla mia salute, influenzando il mio recupero dagli infortuni che ho subìto nel corso dell’ultimo anno“. Si spera di poterlo vedere al meglio nella prossima stagione, anche se la Juventus pensa di poterlo cedere immediatamente a gennaio se dovesse rivelarsi nuovamente un flop.