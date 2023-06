Juventus, un mercato all’insegna del risparmio: i prestiti tornano utili

Con l’approdo in Conference League per la prossima stagione, salvo stangata da parte della UEFA, i bianconeri potrebbero non ricorrere troppo al mercato e giocare con i calciatori rientranti tra i prestiti

La situazione della Juventus la conosciamo. Dalla Champions League alla Conference League in poco meno di una stagione, passando per un Europa League quanto amara quanto poco calcolata. I bianconeri, infatti, non hanno giocato al meglio per onorare la competizione, ma quasi come se fosse poco invitante vincere quella coppa.

Ora i rimasugli di una stagione poco convincente sotto il piano tattico e dei risultati, oltre che su quello giuridico, potrebbe riversarsi sul mercato. Dusan Vlahovic finirà quasi sicuramente venduto, ma i soldi potrebbero finire per non essere reinvestiti del tutto. Infatti, la Juventus potrebbe rivalorizzare i giocatori rientranti dai prestiti.

I giovani come tesoretto

Il primo che potrebbe trovare la permanenza è Nicolò Rovella, che è riuscito ad imporsi come uno dei migliori giovani di questa stagione di Serie A. Nonostante una stagione in cui gli infortuni hanno frenato la sua ascesa, è riuscito a brillare così tanto da farsi mettere addosso gli occhi del Manchester City. Il giocatore, però, sembra resterà in bianconero.

Discorso differente per Filippo Ranocchia, che ha passato la stagione a Monza ma che potrebbe farsi un altro anno di prestito. Per lui meno minutaggio e una stagione fatta di panchine, che potrebbero significare un’altra annata lontano da Torino per farsi le ossa. Cambiaso, invece, potrebbe rientrare alla base e diventare addirittura uno dei titolari. A Bologna ha figurato piuttosto bene e i bianconeri sembrano intenzionati a dargli una chances.