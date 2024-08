Juventus valuta uno scambio tra Chiesa e Raspadori con il Napoli: le alternative sul tavolo

La Juventus sta intensificando le trattative per uno scambio di giocatori con il Napoli, proponendo Federico Chiesa in cambio di Giacomo Raspadori.

Questa operazione rappresenta una delle strategie del club torinese per affrontare la complessa situazione di Chiesa, che è stato offerto anche al Milan dal suo agente.

Si complicano le negoziazioni

Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini su X, l’ostacolo principale nella vicenda rimane l’ingaggio del calciatore bianconero, che complica ulteriormente le negoziazioni. Paganini sottolinea come la Juventus stia spingendo per concretizzare lo scambio con il Napoli, mentre le altre opzioni restano in bilico.

“Il tormentone Chiesa continua. Il suo agente lo ha proposto anche al Milan. La Juventus spinge per la soluzione Napoli con Raspadori a Torino. L’Inter lo vorrebbe prendere a zero ma Chiesa non può permettersi di stare fermo 1 anno. Il nodo è l’ingaggio”, scrive su X il giornalista.

Anche l’Inter su Chiesa

Parallelamente, l’Inter ha espresso interesse per l’esterno offensivo della Juventus, ma solo a condizione di poterlo acquisire senza costi di trasferimento, una soluzione che risulterebbe vantaggiosa solo se il giocatore rimanesse fermo per un anno, scenario che il giocatore non può permettersi.