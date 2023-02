Juventus, via libera per Conte? Il Tottenham punta De Zerbi

Il Tottenham è rimasto impressionato da Roberto De Zerbi, tanto che potrebbe prenderlo a fine stagione se partisse Antonio Conte

Il Tottenham sta monitorando il manager del Brighton Roberto De Zerbi mentre valuta i potenziali sostituti di Antonio Conte. Il futuro dell’allenatore degli Spurs è in bilico: il suo contratto scade in estate e non c’è ancora un accordo per il prolungamento.

Un manager che è saldamente nel radar del Tottenham è De Zerbi, grazie all’ottima impressione che ha fatto da quando ha sostituito Graham Potter al Brighton a metà settembre. Ciò potrebbe aprire ad un trasferimento di Antonio Conte alla Juventus o al Milan, con il tecnico salentino che tornerebbe volentieri in Italia.

Numeri incredibili per De Zerbi

L’italiano non solo ha mantenuto la mobilità verso l’alto del Brighton, ma lo ha anche portato a un nuovo livello in termini di forza d’attacco. La produzione di gol del Brighton è aumentata vertiginosamente sotto De Zerbi e il suo bottino di 39 gol in Premier League in questa stagione è battuto solo da Man City, Arsenal e Tottenham. Inoltre, il Brighton è sesto in classifica, a un posto e quattro punti dagli Spurs, e si appresta a raggiungere il massimo storico in Premier League.

La trasformazione del Brighton in così poco tempo ha attirato l’attenzione dei dirigenti degli Spurs, che hanno dovuto abituarsi allo stile più cauto e contropiedista del loro manager. Ora è molto probabile che il club si trovi nella posizione di dover cercare il suo quinto manager in tre anni e mezzo.