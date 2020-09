Juventus, vicina l’intesa contrattuale con Suarez: ecco cosa manca per chiudere

La Juventus nelle ultime ore è piombata con decisione su Luis Suarez, centravanti in uscita dal Barcellona. A spingere i bianconeri sull’uruguaiano sono state le difficoltà nell’affare Dzeko, legato all’accordo, che stenta ad arrivare, tra Napoli e Roma per Milik.

Nelle ultime ore i frequenti contatti tra i bianconeri e l’entourage di Suarez hanno comportato importanti passi in avanti. Le parti sono vicine all’intesa sulla base di un triennale da 10 milioni di euro a stagione.

Affinché l’operazione possa andare in porto serve, però, un accordo tra il Barcellona e il giocatore sulla buonuscita. Suarez per risolvere il contratto chiede 25 milioni di euro, ma il Barça punta allo sconto.

Il club catalano ha escluso il giocatore dal progetto tecnico di Koeman ed è disposto a liberare il giocatore, in scadenza nel 2021, a parametro zero. L’impressione è che le parti alla fine decidano di venirsi incontro per evitare una guerra che non converrebbe a nessuno.

La Juventus attende notizie in merito, ma nel frattempo non molla la pista Dzeko e tiene d’occhio la situazione Milik. A breve potrebbero giungere importanti novità, vi terremo aggiornati.