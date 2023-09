Juventus vicinissima a Echeverri del River Plate

Il giocatore è destinato a grandi cose in futuro e la Vecchia Signora vuole anticipare le altre candidate europee

Claudio Echeverri è da mesi uno dei giocatori più promettenti del River Plate e il club argentino spera di poter sviluppare tutto il potenziale del giocatore sudamericano prima che decida di fare il salto in Europa che sembra ormai inevitabile.

“El Diablito”, come viene chiamato in Argentina, è probabilmente uno dei più grandi talenti del calcio sudamericano, cosa che lo ha messo nel mirino di giganti europei come la Juventus, che, secondo Calciomercato, ha un certo vantaggio sul resto delle squadre che hanno messo gli occhi anche sul diciassettenne, che, se tutto va bene per il suo potenziale, tenterà prima o poi la fortuna in Europa, e potrebbe farlo con i bianconeri.

Ricostruzione alla Vecchia Signora

Con questo potenziale ingaggio di Claudio Echeverri, la Juventus farebbe un grande salto nel mercato sudamericano, acquisendo i servizi di un giocatore che si avvia a diventare un giocatore generazionale nei prossimi anni, essendo uno dei grandi protagonisti di una ricostruzione sportiva che si sta portando avanti nella Vecchia Signora per riportare la squadra piemontese ai vertici sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Il giocatore potrebbe far parte dell’ossatura futura dei bianconeri e diventare un perno possibile della Juventus che verrà, se manterrà le aspettative su di sé. Il calciatore può arrivare già nel mercato di gennaio, con la Juventus che poi potrebbe aggregarlo ad una delle sue seconde squadre. La Primavera potrebbe accoglierlo senza indugi, ma in Next Gen potrebbe cimentarsi già con i grandi.