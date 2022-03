Juventus vigile su Renato Sanches, spunta anche Partey

I bianconeri sembrano esser forti su Renato Sanches. La Juventus potrebbe formulare un’offerta per il calciatore portoghese di proprietà del Lille

Renato Sanches andrà in scadenza a fine stagione 2022-2023, ma il mercato intorno a lui già si muove. Il talento portoghese è monitorato da mezza europa, con anche due italiane. Milan oltre ai bianconeri a osservare la situazione da vicino, pronte a darsi battaglia per le prestazioni del calciatore ex Bayern Monaco.

La Juventus potrebbe incontrare l’entourage del giocatore nella sosta per le nazionali, ma intanto si fa avanti un altro nome. Thomas Partey torna di moda a Torino. L’ex Atletico Madrid è uno dei nomi per il centrocampo bianconero, ma vi sono grossi problemi per lui.

L’Arsenal spara alto

I Gunners, proprietari del cartellino di Partey, vorrebbero almeno 40 milioni per lasciar partire il giocatore. La Juventus sarebbe interessata, ma assolutamente non a quelle cifre. L’Arsenal pagò 50 milioni di euro all’Atletico Madrid, ma il giocatore si è svalutato parecchio con prestazioni non propriamente affini al prezzo pagato qualche anno fa. Un giocatore che continua ad essere un buon giocatore e che non sta riuscendo nell’intento di svoltare la sua carriera.

Juventus che dunque potrebbe puntare con sicurezza su Renato Sanches. Il portoghese potrebbe venir via per molto meno, vista la scadenza tra un anno, e offrire prestazioni ben più altisonanti. Quello che si è visto in Francia è un lontanissimo parente del pessimo giocatore visto tra Swansea e Bayern Monaco. Un calciatore cresciuto e maturato, che finalmente mostra di sapere il fatto suo.