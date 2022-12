Juventus, voci di scambio con l’Atletico Madrid

I bianconeri potrebbero tentare un doppio scambio con l’Atletico Madrid, che potrebbe sistemare i problemi in campo di entrambe le squadre

Sono solo voci, ma intanto se ne parla. I bianconeri e i colchoneros sarebbero intenzionati ad imbastire un mega scambio nelle prossime sessioni di mercato. Infatti, la Juventus vorrebbe prelevare Alvaro Morata e Renan Lodi, con l’Atletico che li lascerebbe partire solo ad alcune condizioni.

La Juventus non ha attualmente la forza economica per poter pagare i cartellini, tanto che potrebbe inserire nella trattativa Weston McKennie e Moise Kean. Un mega scambio che garantirebbe ad entrambe le squadre di rinnovare i rispettivi reparti di centrocampo e attacco, per una stagione che stanno vivendo un po’ sotto tono.

Scambio da provare?

Le possibilità che lo scambio si concretizzi sono attualmente basse, ma la Juventus continua da tempo a monitorare i due giocatori della squadra spagnola. Anche calciomercato.com ha parlato della situazione Mckennie, intanto.

Secondo i colleghi giornalisti, la Juventus avrebbe già il prezzo per lo statunitense. Ecco cosa hanno scritto: “Weston McKennie è nella lista dei sacrificabili a gennaio della Juventus. La dirigenza bianconera, secondo quanto riporta Tuttosport, valuta il centrocampista americano tra i 20 ed i 25 milioni”.

Intanto, un mese fa Morata ha parlato della situazione che sta vivendo in questa stagione. Ecco cosa ha detto: “Sono arrivato a pensare molte voce che non avrei mai giocato un Mondiale. Mi sono emozionato. Il giorno in cui è stata diramata la lista ufficiale, per me è stato come se fosse il giorno dell’Epifania”. Indizi di mercato?