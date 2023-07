Juventus, Zakaria in uscita: possibile assalto a Kessie dopo

Con i soldi della vicina cessione di Zakaria, la Juventus sembra intenzionata a prelevare Franck Kessie del Barcellona

Secondo la Gazzetta Dello Sport, il West Ham ha raggiunto un accordo con la Juventus per Denis Zakaria, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Chelsea. Zakaria è stato uno degli obiettivi principali del West Ham quest’estate, con trattative in corso da diverse settimane, dopo la partenza di Declan Rice che ha aperto un buco nel centrocampo degli Hammers.

Ora lo svizzero sembra possa finalmente arrivare in Inghilterra, dopo una trattativa durata per quasi tutto luglio. Il giocatore verrebbe pagato circa 20 milioni di euro, con la Juventus che reinvestirebbe immediatamente i soldi per un altro obiettivo.

Possibilità per Kessie?

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli non ha molto con cui lavorare in termini di budget per i trasferimenti, specialmente dopo la mancata Europa. Questo significa che il nuovo direttore sportivo dovrà essere creativo e cercare qualche affare sul mercato dei trasferimenti se vorrà cercare di portare qualche potenziale miglioramento alla squadra bianconera per la prossima stagione.

Uno di questi nomi potenziali è il centrocampista del Barcellona Franck Kessie, che non sembra destinato a rimanere ancora a lungo con i campioni in carica della Liga. il 26enne Kessie, però, sembra preferire un potenziale trasferimento in Premier League e probabilmente tutti i soldi che ne deriveranno. Un ritorno in Serie A solo 12 mesi dopo aver lasciato il Milan per il Barcellona sarebbe per lui un passo indietro, specialmente perché vorrebbe alzare nuovamente l’asticella.