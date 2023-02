Juventus, Zaniolo nuovamente nel mirino

I bianconeri potrebbero tornare all’attacco per Zaniolo durante il mercato estivo. Il giocatore non è mai passato di moda in ottica bianconera

La Juventus sembra intenzionata a provarci per Nicolò Zaniolo in estate. Il calciatore italiano è passato al Galatasaray durante il mercato invernale e sembra ci sia la possibilità che torni sin da subito in Italia.

Sul giocatore pende una clausola rescissoria da 35 milioni di euro per l’estate 2023, ma che andrà a scendere con il passare del tempo. Infatti, durante il tempo decadrà così: 30 milioni nel gennaio 2024, 28 nell’estate 2024, 25 nel gennaio 2025 e 23 a partire dall’estate 2025.

Italiane alla porta

Sul giocatore continuano ad esserci gli occhi di Juventus e Milan, con i bianconeri che però dovranno valutare se effettivamente vogliano spendere così tanto per un singolo giocatore. Il pericolo di restare senza coppe europee è elevato, con i costi che a quel punto diverrebbero insostenibili per le casse della Juventus.

Il giocatore in passato sembrava vicinissimo alla Juventus, con lui tifosissimo dei bianconeri. Poi non si è fatto nulla, anche perché i bianconeri hanno virato su ben altri obiettivi. La Juventus potrebbe provare a prenderlo comunque, con i 35 milioni che potrebbero arrivare eventualmente dal riscatto di Weston McKennie dal Leeds.

Difficile, però, che l’americano resti con la maglia del Leeds se dovesse esserci una retrocessione. Il giocatore sembra voler restare in Premier League, con Tottenham e altre squadre pronte eventualmente ad investire su di lui. Il giocatore statunitense non tornerà a giocare in bianconero, con la società che punta ad altri obiettivi. E chissà che non sia proprio Zaniolo il nuovo arrivo estivo.