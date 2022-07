Juventus, Zaniolo si allontana mentre Paredes…

I bianconeri sembrano aver mollato, per il momento, il colpo su Zaniolo. Resta vivo il possibile ingaggio di Leandro Paredes

Dopo la cessione di De Ligt e l’arrivo ormai ufficiale di Gleison Bremer, la Juventus sembra intenzionata a fare altre operazioni in entrata. L’addio dell’olandese ha fatto sì che i bianconeri ricavassero circa 67 milioni più 10 di bonus, di cui 41 più 9 di bonus verranno versati nelle casse del Torino per il difensore brasiliano.

La Juventus vuole continuare a rinforzarsi e le possibilità di acquisto sono tante. Il prossimo reparto ad essere migliorato potrebbe essere il centrocampo, con Leandro Paredes e Nicolò Zaniolo come due obiettivi primari della dirigenza. Se per l’argentino sembra possa esserci un’apertura e la volontà, per l’italiano la Juventus potrebbe rassegnarsi.

La situazione

Per Paredes il Paris Saint Germain chiede almeno 20 milioni di euro. Cifra che la Juventus vorrebbe provare almeno a ridurre, ma inizia a filtrare molto più ottimismo grazie ai soldi ricavati dalla cessione di Matthjis De Ligt al Bayern Monaco. Per Zaniolo, invece, il discorso è molto più complicato.

Il calciatore della Roma sembra allontanarsi, anche per via dei giallorossi che non sembrano intenzionati a cederlo alle cifre proposte dalla Juventus. I bianconeri avrebbero proposto un prestito oneroso da 12 milioni più un obbligo di riscatto – tra un anno – a circa 33 milioni di euro. Cifre ritenute troppo basse dai giallorossi, che vorrebbero almeno 50 milioni totali. Il calciatore potrebbe dunque rimanere nella capitale, dove la Roma potrebbe tentare un approccio a fine mercato per il rinnovo di contratto.