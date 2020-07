Juventus, Zapata nel mirino: l’Atalanta chiede almeno 60 milioni

Tra gli obiettivi della Juventus per il reparto avanzato c’è Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta e della nazionale colombiana. L’ex Napoli è in cima alla lista del direttore sportivo Paratici insieme ad Arek Milik, da tempo in trattativa con i bianconeri.

Le difficoltà della Juve nel soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis stanno spingendo Paratici a virare con decisione sul centravanti di Gasperini, ma anche in tal caso i costi dell’operazione sarebbero elevati.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, la Dea avrebbe già rifiutato un’offerta importante proveniente da un club straniero.

Ecco le dichiarazioni del giornalista (trascrizione Tuttojuve.com):

“L’Atalanta ha già rifiutato 50 milioni da una squadra estera per Zapata, quindi vuol dire che il suo prezzo è superiore a 50 milioni. Per far capire che 50 non bastano. Quindi o ci si presenta con almeno 60 o l’Atalanta non si siede neanche per Zapata”.