Juventus, Ziliani annuncia su X: “Esclusa dalla Serie A 2024/2025, aspettiamo il comunicato della FIGC”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha rilasciato tramite il suo account ufficiale su X, alcune dichiarazioni in merito alla Juventus. In particolare, ha rivelato la possibile esclusione dei bianconeri dal prossimo campionato di calcio italiano: “È ufficiale: la Juventus, che ha reso noto di non essere affatto uscita dal Progetto Superlega non avendo avuto l’autorizzazione a farlo da parte di Real Madrid e Barcellona con cui aveva costituito la “European Super League Company SL”, non parteciperà al prossimo campionato di Serie A, dal quale verrà esclusa come da disposizioni del presidente federale Gravina“.

JUVENTUS FUORI DAL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE A, ZILIANI: “ASPETTIAMO COMUNICATO CHE RATIFICHI L’ESCLUSIONE DELLA JUVENTUS”

“Nessuno dubita che il numero 1 della FIGC tenga fede a quanto annunciato recentemente davanti a microfoni e telecamere in proposito: chi aderisce alla Superlega è fuori dalla Serie A. Bravo Gravina, aspettiamo il comunicato federale che ratifichi l’esclusione della Juventus. Lei ha una sola parola vero?“.

“Negli ultimi 7 anni la Juventus è stata la squadra più catenacciara d’Europa: Allegri medaglia d’oro, Mourinho argento e Simeone bronzo. Uno studio di “Soccerment” rivela che i bianconeri sono la squadra che nei 5 top campionati si è difesa di più e con molta efficacia tenendo gli avversari fuori dall’area: anche quest’anno è prima in questa speciale (e deprimente?) classifica dove non compaiono Real, City, PSG, Milan e via dicendo – L’evoluzione di Simone Inzaghi“, ha infine concluso il giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Nonostante le dichiarazioni di Gravina, tuttavia, è difficile pensare ad una decisione del genere. La Juventus, infatti, è uno dei club più seguiti d’Italia e una decisione del genere porterebbe sgomento tra i tifosi bianconeri.