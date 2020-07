Kaia Gerber, una delle modelle più famose del momento: incredibile la somiglianza con la madre

Ad affermarsi nel duro mondo della moda è la giovanissima Kaia Gerber, riuscendo a conquistare tutti con la sua bellezza mozzafiato. È impossibile, inoltre, non notare l’incredibile somiglianza con la madre. Ma chi è Kaia?

“Se non lo fai adesso che sei una teenager, quando mai lo farai?“ – Nata nel 2001, precisamente il 3 settembre, la Gerber è una delle modelle contese del momento. La ragazza ha infatti già sfilato per iconiche firme quali Chanel, Valentino, Calvin Klein e tante altre.

Figlia di Cindy Crawford, un ex modella nota nel mondo della moda degli anni ’90, e di Rande Gerber, anche lui ex modello e ora imprenditore. Incredibile è la somiglia tra Kaia e la madre, entrambe bellissime e capaci di conquistare le passerelle.

Nonostante il perfetto fisico, dalle misure 86-66-89, la giovane ha rivelato di non aver fatto del peso la sua ossessione. Sebbene in molti l’abbiano criticata per la sua magrezza, trovandola eccessiva e, addirittura, arrivando ad etichettarla come ‘anoressica’, la modella rivela:

“Se c’è della pizza o del gelato, lo mangio. Se non lo fai adesso che sei una teenager, quando mai lo farai?“, così ha rivelato al magazine Byrdie. Un messaggio positivo, soprattutto, detto da una modella seguita da tantissime teenager.

CARRIERA E VITA PRIVATA – Il debutto di Kaia è avvenuto quando lei era ancora una bambina, precisamente a 10 anni. La ragazza è stata infatti testimonial di Versace (linea bambini).

E se si sa molto della sua carriera, la modella sembra essere riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Non si sa nulla per quanto riguarda la sua abitazione e i suoi flirt. Le sono stati attribuiti solo quelli con il modello Wellington Grant al comico Pete Davidson.