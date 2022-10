Kaio Jorge potrebbe trasferirsi nel mercato di gennaio

Kaio Jorge sembrerebbe poter tornare in sudamerica durante il mercato invernale. L’attaccante brasiliano è ancora alle prese con un infortunio

L’attaccante 2002 è ancora reduce da un infortunio abbastanza grave. Una lesione al tendine rotuleo, che potrebbe vederlo tornare sui campi di calcio a fine ottobre. Il calciatore non sembra destinato però a restare ancora in Europa.

Infatti, il brasiliano potrebbe tornare in patria per un prestito. Il calciatore sembrerebbe essere entrato nel mirino del Flamengo, che lo avrebbe chiesto alla Juventus per la finestra invernale di calciomercato. I bianconeri hanno da tempo nel mirino Joao Gomes, mediano proprio in forza ai brasiliani, ma che ha una grossa clausola di rescissione.

Troppi soldi, ma si ci può lavorare

Il trasferimento di Kaio Jorge potrebbe garantire alla Juventus una corsia preferenziale da parte dei brasiliani, che a quel punto potrebbero trattare per Joao Gomes. Il talento classe 2001 piace e non poco, ma su di lui pende una clausola di 60 milioni di euro. Anche Real Madrid, Milan, Liverpool e Barcellona sarebbero restii a spendere così tanto.

La Juventus potrebbe spingersi verso i 20-30 milioni, che sono comunque tanti per un giocatore che ancora non ha dimostrato nulla a livello europeo. Il Flamengo sembrerebbe disposto a trattare nel caso in cui si aprisse un discorso per Kaio Jorge, ma a cifre ben più elevate. Il calciatore sta vivendo una stagione ottima con i brasiliani, con 53 presenze 2 gol e 2 assist. È il centro del centrocampo rossonero, che senza di lui però potrebbe comunque contare su Pulgar, ex Fiorentina.