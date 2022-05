Kalajdzic, oltre la Roma anche il PSG

Sasa Kalajdzic è seguitissimo dalla Roma, ma ora si aggiunge anche il Paris Saint Germain alla corsa per averlo

La Roma sta valutando più opzioni in vista della prossima stagione. Il rischio di perdere Tammy Abraham c’è e si starebbe valutando la possibilità di acquistare un altro attaccante, vista anche la delusione dell’acquisto Shomurodov.

L’attaccante uzbeko è una delle più grosse incognite della stagione giallorossa. Sono 38 le presenze, con 5 gol e 6 assist all’attivo. Un rendimento discreto, ma ci si aspettava parecchio di più da lui visto che sembrava essere la stagione in cui sarebbe potuto esplodere.

Si cerca il sostituto

E’ quindi Sasa Kalajdzic il possibile sostituto di uno dei due. L’attaccante austriaco andrà in scadenza nella prossima stagione e sembra non esserci voglia di rinnovare, tanto che lo Stoccarda vorrebbe venderlo da subito. Il calciatore dalla sua ha un buon rendimento. Ha giocato relativamente poco in stagione, ma segnato abbastanza in relazione al tempo in campo. 15 le presenze, condite da 6 gol e 2 assist. Una marcia decisamente ottimale visto che lo Stoccarda ha lottato per non retrocedere. L’austriaco ha purtroppo passato gran parte del tempo in stagione in infermeria, per via di un infortunio alla spalla.

Il giocatore è valutato circa 22 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza potrebbe venir via a meno. Attenzione alla concorrenza, con Newcastle e Bayern Monaco pronte a soffiarlo ai giallorossi. A loro si unisce il Paris Saint Germain, che potrebbe fare la voce grossa sul mercato vista anche la voglia di rinnovare la squadra e il voler cercare nuovi talenti da far esplodere.