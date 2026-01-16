venerdì, Gennaio 16, 2026
HomeSportCalciomercatoKalidou Koulibaly e il desiderio di ritornare in Europa: a giugno scade...
Calciomercato

Kalidou Koulibaly e il desiderio di ritornare in Europa: a giugno scade il contratto milionario in Arabia

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Koulibaly, difensore del Napoli, fonte Di Dariolucky - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46780166
Koulibaly, difensore del Napoli, fonte Di Dariolucky - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46780166

L’avventura araba di Kalidou Koulibaly si avvicina a un bivio decisivo. Arrivato in Arabia Saudita come uno dei volti simbolo del nuovo corso del calcio mediorientale, il difensore senegalese ha portato esperienza, leadership e professionalità in un campionato in forte crescita.

Il contratto di Koulibaly scadrà tra sei mesi e il desiderio del centrale è chiaro: tornare in Europa, dove sente di poter ancora dire la sua ad alto livello. A 33 anni, l’ex colonna del Napoli sa di non poter più ambire ai contratti faraonici del passato, ma è altrettanto convinto di poter essere ancora utile, soprattutto in contesti tattici e ambientali che conosce bene.

E qui il pensiero non può che tornare a Napoli. Koulibaly non ha mai nascosto il legame profondo con la città e con il club azzurro che lo ha consacrato tra i migliori difensori al mondo. Uno degli elementi che potrebbe rendere questo scenario meno romantico e più concreto è Antonio Conte.

Il tecnico salentino ha sempre apprezzato Koulibaly. La prossima estate potrebbe quindi aprire a una soluzione “alla Juan Jesus”: un contratto breve, tra i 18 e i 24 mesi, sostenibile dal punto di vista economico e utile sul piano tecnico. Un accordo di questo tipo permetterebbe al Napoli di riabbracciare un simbolo del recente passato senza snaturare il progetto sportivo.

Articolo precedente
Truffe online, attenzione ai messaggi su Whatsapp: “Mi servono urgentemente i soldi…”
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode