Kalidou Koulibaly ed il possibile ritorno in Serie A: la scorsa stagione era finito nel mirino della Juve di Allegri

Sono passati ormai più di due anni dall’addio di Kalidou Koulibaly alla SSC Napoli. Dopo l’esperienza inglese al Chelsea, l’ex difensore partenopeo si è trasferito in Arabia, all’Al-Hilal, il quale ha offerto al calciatore azzurro un contratto che non si poteva rifiutare da 30 milioni di euro.

Nonostante i 33 anni, il difensore azzurro è ancora in ottima forma e sono state cinquanta le partite disputate con il club arabo la passata stagione. Il giocatore, dopo aver lasciato il club azzurro, ha visto il suo valore scendere in maniera costante ed ora è valutato circa 9 milioni di euro.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026 ma potrebbe avere ancora occasioni di ritornare nel Paese che l’ha lanciato, ma non al Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, difficilmente punta su calciatori che hanno deciso di andare via e Koulibaly sicuramente non vorrebbe ritornare in azzurro per scaldare la panchina.

RITORNO KOULIBALY IN SERIE A, LA SCORSA STAGIONE ERA FINITO NEL MIRINO DELLA JUVENTUS DI MAX ALLEGRI. IL TECNICO HA POI INTERROTTO IL RAPPORTO DI LAVORO CON IL CLUB BIANCONERO

La scorsa stagione era forte l’interessamento della Juventus, con il difensore che era forse disposto anche a ridursi l’ingaggio per ritornare in Serie A. In bianconero sarebbe stato richiesto da Max Allegri, ma quest’ultimo è poi andato via. Chissà se nel 2025 si potrebbe aprire qualche nuova porta di una big per il ritorno di Koulibaly.