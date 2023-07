Kalidou Koulibaly, i retroscena sull’addio al Napoli del difensore

È ormai passato più di un anno da quando Kalidou Koulibaly ha deciso di lasciare la maglia azzurra per quella del Chelsea, in Premier League. Il difensore azzurro, però, non ha affrontando la stagione nel migliore dei modi ed ha deciso di lasciare subito l’Inghilterra per firmare con Al-Hilal che gli garantirà uno stipendio quasi pari a 100 milioni di euro per le prossime tre stagioni.

Qualche settimana fa, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del momento no della sua attuale squadra: “La stagione non è andata come si aspettava il Chelsea. Ma a volte quando avvengono grandi cambiamenti, arrivano nuovi proprietari, metà della squadra cambia e tutti devono adattarsi”.

Ma, perché Kalidou Koulibaly ha deciso di lasciare Napoli? Nonostante il suo stipendio quasi raddoppiato, bisogna sottolineare che il centrale non è andato via per soldi. Koulibaly ha sempre sottolineato il suo amore per la maglia azzurra, ma, dopo otto stagioni in maglia azzurra, aveva il desiderio di provare un’esperienza in un nuovo club. Chissà, però, se ha avuto dei rimpianti dopo aver visto Di Lorenzo alzare al cielo lo Scudetto.