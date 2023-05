Kalidou Koulibaly vuole ritornare al Napoli, l’ingaggio sarà pagato dal Chelsea?

Kalidou Koulibaly vuole ritornare a Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino svela come l’ex difensore partenopeo sia stufo del Chelsea e voglia tornare nella città che l’ha reso grande. L’imminente partenza di Kim rappresenterebbe una grossa opportunità per il giocatore di ritornare a vestire la maglia azzurra.

Il Mattino rivela come il Chelsea sia favorevole ad un’eventuale partenza del giocatore, la cui stagione non è stata eccezionale. Per approdare a Napoli, però, il club inglese dovrebbe pagare la maggior parte del cospicuo ingaggio che, al momento, non può essere sostenuto interamente dal Napoli.