Kamada ha scelto il Milan: il Napoli non è in corsa

Secondo quanto riportato da Sky, Daichi Kamada avrebbe scelto di trasferirsi al Milan. Il calciatore è vicinissimo all’Italia

Secondo quanto emerge da Sky, Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte avrebbe già scelto quale sarà la prossima destinazione per la sua carriera. Il giocatore giapponese, infatti, sarebbe pronto a trasferirsi dalla Germania all’Italia.

Il calciatore nipponico vorrebbe sposare le ambizioni e il progetto del Milan, con i rossoneri pronti a prelevarlo a costo zero per la prossima estate. Il giocatore arriverebbe anche per sostituire Bennacer, che di recente è rimasto vittima di un grave infortunio che lo terrà fuori almeno fino all’inizio della prossima stagione.

Il Napoli si defila

Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a fare la corsa per Kamada, almeno per il momento, tanto che sarebbe arrivato alla conclusione di provare a prendere altri profili. Per il centrocampo, infatti, sarebbero altri gli obiettivi. Gli azzurri starebbero pensando di provare a prendere uno o più tra Lazar Samardzic dell’Udinese, Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Davide Frattesi del Sassuolo.

Il primo è in grande spolvero in questa stagione e sembra essere il favorito per un arrivo a Napoli. Il giocatore sembra intrigato dalla corte degli azzurri e potrebbe optare per un trasferimento. Koopmeiners, tra i tre, è invece quello più costoso. Il suo valore attuale è di 30 milioni di euro, ma l’Atalanta sarebbe intenzionata a sparare ben più alto. Ultimo, ma non ultimo, è il centrocampista del Sassuolo. Sarebbe già in trattativa con Juventus e Roma, ma il Napoli dopo l’affare Raspadori potrebbe tentare il sorpasso.