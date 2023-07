Kamada, il Milan si allontana. Si avvicinano Roma e Napoli

Secondo il Corriere dello sport ci sarebbero novità sulla pista che porta a Daichi Kamada. Il giocatore piace tantissimo a Napoli e Roma, dopo l’allontanamento repentino del Milan

Dopo settimane e settimane di corteggiamento il Milan sembra aver momentaneamente mollato il colpo su Daichi Kamada. Il giocatore continua ad essere svincolato ed è libero di accordarsi con chiunque. Al momento, però, i rossoneri hanno preferito fermare ogni trattativa per prediligere altri giocatori.

Sul giapponese sono tornate forti Roma e Napoli, con i giallorossi lievemente in vantaggio sui partenopei. Gli azzurri sembrano però voler tentare un forcing per il calciatore, tanto da poter provare un assalto che possa spazzar via i capitolini. Tiago Pinto, infatti, per poter prendere il giapponese dovrà prima cercare una cessione.

Cosa dice il Corriere dello sport

Sulla questione sono tornati i colleghi di CDS, che hanno detto: “A proposito di giapponesi: il Milan e Daichi Kamada, centrocampista di 26 anni svincolato dall’Eintracht che al Napoli piaceva moltissimo fino a poche settimane fa, fino al sorpasso dei rossoneri, non trattano più. E il segnale è stato lanciato ai naviganti (tanto per restare nei temi di ieri): di nuovo sul mercato e nuove valutazioni in corso. Su di lui, Karlsson e sui ragazzi di casa”.

Qualche parola anche sulla pista Tousart per il Napoli: “Demme è nel registro dell’Hertha Berlino, a sua volta titolare del cartellino di un vecchio allievo di Rudi, il francese Lucas Tousart. Appena escluso dal ritiro: è in vendita, ci sono il Napoli e il Monaco su di lui e l’Hertha non vuole rischiare infortuni”.